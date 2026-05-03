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Basquetebol. Sporting vence Benfica e conquista Taça Hugo dos Santos

03 mai, 2026 - 19:32

Partida equilibrada em Gondomar.

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O Sporting derrota o Benfica, por 77-79, e conquista a Taça Hugo dos Santos, o equivalente à Taça da Liga, em basquetebol.

Ao intervalo, a equipa de Alvalade já vencia por 42-44.

No pavilhão de Gondomar, os leões levaram a melhor e vencem o segundo troféu da temporada depois da Taça de Portugal.

Já os encarnados, que venceram a fase regular do campeonato, ganharam a Supertaça.

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