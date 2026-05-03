Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Estafeta mista 4x100m bate recorde nacional no Mundial

03 mai, 2026 - 16:06

Ainda este domingo, Portugal compete em duas finais: 4x100 metros femininos e 4x400 masculinos

A+ / A-

A estafeta mista 4x100 metros de Portugal voltou a bater o recorde nacional, agora fixado em 40,76 segundos, na segunda ronda de qualificação dos Mundiais de estafetas em Gaborone.

Na capital do Botswana, Carlos Nascimento, Tatjana Pinto, Delvis Santos e Arialis Martinez superaram o que outra configuração tinha conseguido no sábado, correndo a distância em 40,76 segundos.

Antes, Lorene Bazolo e David Landim correram na primeira fase de qualificação, ao lado de Delvis Santos e Arialis Martinez, tendo mudado de formação para assegurar a presença nos Mundiais Pequim2027, gorada a possibilidade de chegar à final.

"É uma sensação de euforia. Ontem [sábado] prometemos, mas melhor que prometer, nós gostamos de cumprir com resultados", declarou Delvis Santos, citado em comunicado da federação.

Ainda este domingo, Portugal compete em duas finais, em 4x100 metros femininos, nos quais entra com o pior tempo dos oito quartetos finalistas, e nos 4x400 masculinos, em que tem o quinto melhor registo da qualificação.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)