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Ténis
Jaime Faria perde final em Mauthausen
03 mai, 2026 - 18:28 • Lusa
Jogo foi decidido em três sets e durou quase 2h30.
O tenista português Jaime Faria falhou a conquista do título no torneio de Mauthausen, ao perder em três sets com o russo Roman Safiullin, na final da prova austríaca do circuito Challenger, em terra batida.
Jaime Faria, 136º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série em Mauthausen, foi derrotado por um tenista posicionado 40 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 176.º lugar, pelos parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7-4), após duas horas e 25 minutos de confronto.
Safiullin, que esta temporada já venceu em Portugal o Challenger Oeiras 3, impediu Jaime Faria, de 22 anos, de conquistar na Áustria o terceiro título individual no circuito secundário e o primeiro em 2026, depois de se ter imposto em Oeiras e em Curitiba, no Brasil, ambos em 2024.
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