Ciclismo
Pogacar conquista Volta à Romandia
03 mai, 2026 - 17:22
Ciclista esloveno conquistou quatro das seis etapas da prova suíça.
O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) confirmou o domínio total na Volta à Romandia, depois de vencer a quarta etapa em seis dias da corrida suíça. Na sua estreia em provas por etapas em 2026, o campeão do mundo coroou o triunfo final na 79.ª edição da Volta à Romandia com a vitória isolada na quinta e última etapa, vencendo em 4:18.52 horas no final dos 178,2 quilómetros entre Lucens e Leysin, num percurso em que a meta coincidia com uma contagem de montanha de primeira categoria.
O alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi o único a mostrar alguma capacidade de contrariar Pogi e voltou a ser segundo classificado, pela terceira vez na Romandia, a três segundos, com o esloveno Primoz Roglic a ser terceiro, a sete segundos.
Para suceder no palmarés da prova helvético ao português João Almeida, seu colega de equipa na UAE Emirates, Pogacar venceu quatro das cinco etapas e teve como pior resultado o quinto posto no prólogo de abertura.
"A semana foi verdadeiramente difícil, porque havia corredores muito fortes. Mas, com a equipa, fizemos um grande trabalho e, graças a eles, foi possível ganhar", referiu o também campeão europeu.
Na geral, Pogacar terminou com 42 segundos de avanço sobre Lipowitz, com o francês Lenny Martinez (Bahrain-Victorius) a manter o terceiro lugar, a 2.44 minutos do esloveno e com apenas sete segundos de avanço sobre o norueguês Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike).
Depois de ter terminado 2025 com umas incríveis 20 vitórias, Pogacar já tem nove esta temporada, entre as quais os triunfos na Milão-Sanremo, na Volta a Flandres e na Liège-Bastogne-Liège, falhando apenas um dos quatro Monumentos já disputados, a Paris-Roubaix, na qual foi segundo.
O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a Volta à Romandia na 84.ª posição, a 1:17.50 horas do seu companheiro de equipa, depois de ter sido 86.º na derradeira etapa, a 19.34 minutos.
