António Morgado estreia-se em Grandes Voltas no Giro

O ciclista português António Morgado vai estrear-se em Grandes Voltas, ao alinhar na 109.ª edição do Giro, confirmou esta segunda-feira a UAE Emirates, ao anunciar o seu "oito" para a "corsa rosa", que será liderado pelo britânico Adam Yates.

Aos 22 anos, o promissor campeão nacional de contrarrelógio vai fazer a estreia numa prova de três semanas, no caso a Volta a Itália, que arranca na sexta-feira em Nessebar, na Bulgária, e termina a 31 de maio, em Roma.

Atual bicampeão da Clássica da Figueira e vencedor do Troféu Calvià no início da temporada, António Morgado vai ‘escudar’ Adam Yates, o vencedor d’O Gran Camiño, que será o líder solitário da melhor equipa mundial após a ‘baixa’ do português João Almeida.

O "oito" da UAE Emirates na ‘corsa rosa’ ficará completo com o australiano Jay Vine, o ‘rei da montanha’ nas últimas duas edições da Volta a Espanha, os espanhóis Marc Soler e Igor Arrieta, o equatoriano Jhonatan Narváez, o suíço Jan Christen e o dinamarquês Mikkel Bjerg.

Privada de Almeida, que não estava a 100% após ter estado doente, e também do mexicano Isaac del Toro, o vice-campeão em título da prova italiana que preferiu o Tour, a equipa dos Emirados vai apontar “à classificação geral e a vitórias em etapas”.