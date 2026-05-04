Paul Seixas vai estrear-se no Tour de France já este verão
04 mai, 2026 - 12:30 • Redação
Arranque de época vitorioso leva a Decathlon a mudar os planos e levar já Seixas para o Tour.
A dúvida está desfeita: o ciclista Paul Seixas vai mesmo estrear-se no Tour de France deste verão, em 2026.
O jovem de apenas 19 anos de idade, da Decathlon CMA-CGM, é a maior promessa do ciclismo mundial e, depois de um arranque de época avassalador, o debate cresceu sobre se Paul Seixas deveria estrear-se já no Tour ou começar por outra grande volta.
Seixas, que tem ascendência portuguesa, venceu uma etapa na Volta ao Algarve, conquistou a Volta ao País Basco com três vitórias de etapa e venceu ainda a Flèche Wallonne. No monumento Liège-Bastogne-Liège, foi o único que conseguiu seguir o ataque de Tadej Pogacar, mas acabaria por ficar no segundo lugar.
Quem é Paul Seixas, o jovem ciclista com a pressão da França aos ombros?
O jovem trepador de 19 anos pode vencer este domin(...)
Bernard Hinault, na década de 80, foi o último francês a conquistar o Tour de France e Paul Seixas é a nova grande esperança do ciclismo francês e será o mais jovem estreante na prova desde 1937.
O Tour de France 2026 arranca a 4 de julho, em Barcelona.
