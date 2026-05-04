Paul Seixas vai estrear-se no Tour de France já este verão

04 mai, 2026 - 12:30 • Redação

Arranque de época vitorioso leva a Decathlon a mudar os planos e levar já Seixas para o Tour.

A dúvida está desfeita: o ciclista Paul Seixas vai mesmo estrear-se no Tour de France deste verão, em 2026.

O jovem de apenas 19 anos de idade, da Decathlon CMA-CGM, é a maior promessa do ciclismo mundial e, depois de um arranque de época avassalador, o debate cresceu sobre se Paul Seixas deveria estrear-se já no Tour ou começar por outra grande volta.

Seixas, que tem ascendência portuguesa, venceu uma etapa na Volta ao Algarve, conquistou a Volta ao País Basco com três vitórias de etapa e venceu ainda a Flèche Wallonne. No monumento Liège-Bastogne-Liège, foi o único que conseguiu seguir o ataque de Tadej Pogacar, mas acabaria por ficar no segundo lugar.

Quem é Paul Seixas, o jovem ciclista com a pressão da França aos ombros?

Quem é Paul Seixas, o jovem ciclista com a pressão da França aos ombros?

Bernard Hinault, na década de 80, foi o último francês a conquistar o Tour de France e Paul Seixas é a nova grande esperança do ciclismo francês e será o mais jovem estreante na prova desde 1937.

O Tour de France 2026 arranca a 4 de julho, em Barcelona.

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

