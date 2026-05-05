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Entrevista Bola Branca

"É incómodo para alguns homens perder contra mulheres". Filipa Pipiras chega ao topo no xadrez

05 mai, 2026 - 09:30 • Redação

A jovem jogadora é estudante de Medicina e divide o tempo entre aulas, estudo e treinos. Incentiva os jovens a praticar o desporto que "nem era visto como uma coisa fixe".

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Aos 20 anos, Filipa Pipiras alcançou um dos marcos mais importantes da carreira de um xadrezista, ao conquistar o título de Grande Mestre Feminina (WGM).

O percurso de Filipa começou de forma improvável, num torneio escolar em que participou quase por acaso. Ao longo dos anos, foi acumulando títulos nos escalões jovens e experiência internacional, até perceber, em 2022, que podia competir com jogadoras profissionais.

Hoje, a realidade da jovem jogadora é marcada por um equilíbrio exigente. Estudante de Medicina, Filipa divide o tempo entre aulas, estudo e treinos.

“Tento chegar a um objetivo de três horas por dia”, explica Filipa, em entrevista à Renascença, admitindo que nem sempre consegue cumprir esse plano e que muitas vezes precisa de compensar noutros dias.

O ego de quem perde para uma mulher

Mas não são apenas os desafios logísticos que marcam o seu percurso.

O xadrez continua a ser um meio maioritariamente masculino, e Filipa fala abertamente sobre o sexismo que já sentiu.

“Claro que já senti isso, especialmente quando era mais nova”, afirma, sublinhando que a menor representatividade feminina acaba por influenciar o ambiente competitivo.

A jogadora admite que essas situações foram mais evidentes no início da sua carreira, mas que ainda persistem. Deixa uma reflexão direta sobre o problema: “Acho que é simplesmente incomodativo para o homem perder contra uma mulher num jogo que é considerado mental”.

Para Filipa, esta reação está muitas vezes ligada “a uma questão de ego”.

Dentro deste jogo, o desgaste também é significativo, e muitas vezes subestimado.

Filipa destaca que as partidas podem durar várias horas.

“Já tive partidas que demoraram mais de seis horas”, refere, o que exige uma grande resistência mental e concentração prolongada.

Mais jovens se sentam ao tabuleiro

O título de grande mestre feminina não é um ponto de chegada, mas antes um passo intermédio. O próximo objetivo é alcançar o título de mestre internacional absoluto, competindo ao mais alto nível.

Paralelamente, Filipa observa com entusiasmo o crescimento do xadrez entre os jovens. Na sua perspetiva, houve uma mudança clara nos últimos anos: “anteriormente o xadrez era visto como aquele jogo para os inteligentes e nem era visto como uma coisa fixe”, mas hoje a realidade é diferente.

“Na minha escola secundária e até agora na universidade, eu vejo pessoas a jogar xadrez no computador, no telemóvel”, refere, associando esta transformação ao período da pandemia e à popularidade de conteúdos como a série "The Queen’s Gambit".

Essa tendência é confirmada à Renascença pela Federação Portuguesa de Xadrez, que aponta para um crescimento significativo do número de praticantes. Especialmente entre os mais jovens, que já representam cerca de metade dos federados.

Filipa Pipiras surge, assim, como um dos rostos mais relevantes desta nova fase do xadrez em Portugal.

Entre conquistas, desafios e ambições, o seu percurso eleva o nome do país na modalidade, além de ajudar a abrir caminho para uma geração mais diversa e cada vez mais interessada em jogar.

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