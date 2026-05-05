Recorde à vista. Movistar confirma Nelson Oliveira na Volta a Itália

O ciclista português Nelson Oliveira vai disputar a Volta a Itália, uma competição que lhe poderá permitir igualar o recorde de mais grandes voltas terminadas, de forma consecutiva, sem qualquer desistência.

O experiente ciclista de 37 anos foi anunciado pela Movistar como um dos oito ciclistas que marcarão presença na prova.

O líder da equipa será Enric Mas, que se vai estrear no Giro, e o papel que está destinado a Nelson Oliveira é de "apoio fundamental para o controlo das etapas e em momentos-chave."

Ainda assim, o português poderá ter outro objetivo em mente. Se concluir a prova, será a sua 23.ª grande volta concluída de forma consecutiva, o que permitirá igualar o recorde do polaco Sylwester Szmyd, que competiu entre 2001 e 2015.

Numa entrevista à Renascença depois de terminar o Tour do ano passado, Nelson Oliveira reconheceu que igualar o recorde não era uma obsessão.

"Isso não é bem um objetivo que tenha em mente. Se acontecer, será bem-vindo, mas não faço por isso. Se vier, será um recorde para se bater e espero que aconteça, claro, mas não estou obcecado com isso. O meu objetivo é desfrutar de tudo isto, ensinar os mais jovens a integrarem-se bem na equipa e por aí fora", afirmou.