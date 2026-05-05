Sabalenka e Gauff admitem boicotar Roland Garros devido a prémio monetário

Aryna Sabalenka e Coco Gauff, números um e quatro do ténis mundial, admitem não participar em Roland Garros se o prémio monetário para o terceiro torneio do Grand Slam do ano não aumentar.

"Penso que a certo ponto vamos boicotar [Roland Garros], sim. Sinto que vai ser a única forma de lutarmos pelos nossos direitos. Vamos ver o quão longe conseguimos chegar, se vai ser preciso os jogadores boicotarem. Algumas coisas são muito injustas para nós", lamentou Sabalenka, esta terça-feira, numa conferência de imprensa prévia ao Open de Roma.

Em causa está o valor do bolo de prémios, em comparação com as receitas do torneio. A organização anunciou um aumento de 9,5% do "prize money", para 61,7 milhões de euros, no entanto, jogadores e jogadoras (ATP e WTA estão ambas envolvidas) continuam insatisfeitos. Isto porque este valor equivale a menos de 15% das receitas esperadas, o que fica bastante aquém dos 22% que recebem nas provas de categoria Masters 1.000.

"Somos nós quem dá espetáculo"

Sabalenka, signatária de uma carta aberta de vários jogadores do top-10 masculino e feminino, juntamente com nomes como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff e Iga Swiatek, pede melhor tratamento.

"Quando olhamos para os valores gerados pelos torneios do Grand Slam e o que os jogadores recebem... Somos nós que dá espetáculo. Sem nós, não haveria torneio, nem entretenimento. Por isso, acreditamos que merecemos, indubitavelmente, uma fatia maior das receitas", diz.

A Reuters pediu comentários, até agora sem resposta, à organização de Roland Garros, que apesar do aumento continua a ter o valor mais baixo de prémio monetário para os jogadores. O US Open ofereceu cerca de 80 milhões de euros em 2025 e Wimbledon passou dos 60 milhões; já em 2026, o Open da Austrália distribuiu quase 70 milhões de euros.

Coco Gauff, que também assinou a missiva dos jogadores, admite que consegue "100% ver" um eventual boicote a Roland Garros. Para a norte-americana, esta é uma luta "pelo futuro do ténis, mas também por todos os jogadores que, atualmente, não recebem tantos benefícios como os tenistas de topo, em relação a patrocínios e coisas do género".

"Nós [os mais cotados] fazemos dinheiro fora do court. Mas se olharem para jogadores dos lugares 50 a 100, 50 a 200 [do ranking], e quando dinheiro cada 'Slam' faz, é infeliz que a maioria dos 200 melhores tenistas do mundo vivam recibo a recibo", afirma Gauff, também em Roma.

Coco sugere criação de sindicato

Gauff sugere, ainda, que os jogadores criem um sindicato, dando como exemplo o princípio de acordo alcançado na NBA feminina.

"Pelo que vejo de outros desportos, normalmente é preciso um sindicato para fazer grandes progressos em temas como este", refere.

Sabalenka foi a primeira a admitir um possível boicote. Ainda assim, a bielorrussa também acredita numa solução positiva: "Espero mesmo que, com todas as negociações que temos tido, consigamos chegar à decisão certa e a uma conclusão com que todos ficaremos felizes."

Caso as negociações cheguem a bom porto, Aryna Sabalenka e Coco Gauff são esperadas na terra batida de Roland Garros. Curiosamente, são as duas finalistas de 2025, quando a norte-americana, atual número quatro do mundo, arrecadou o troféu à bielorrussa, número um.