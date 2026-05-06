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Andebol. Sporting cai na Champions

06 mai, 2026 - 21:50

Leões derrotados por um golo.

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O Sporting perdeu 37-36 diante do Aalborg, na Dinamarca, e não conseguiu o acesso à final four da Liga dos Campeões de andebol.

Faltou muito pouco para os leões fazerem a festa depois de um empate 31-31 no pavilhão João Rocha.

O tricampeão nacional em título Sporting chegou ao intervalo a perder, por 18-17, voltando a "cair" nesta fase da prova, ao sair derrotado do encontro da segunda mão em que teve como melhor marcador Kiko Costa, com 13 golos.

Depois da eliminação frente ao Nantes, na época passada, a formação comandada por Ricardo Costa ficou mais uma vez na antecâmara da "final four", fase a que nenhuma equipa portuguesa chegou, apesar de, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, o ABC de Braga ter sido finalista vencido em 1993/94, frente aos espanhóis do TEKA Santander.

A final four vai ser disputada na cidade alemã de Colónia, em 13 e 14 de junho.

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