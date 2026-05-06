João Coelho e o bicampeonato do Sporting. “Grupo notável e espetacular”

O treinador de voleibol do Sporting, João Coelho, realça o “grande mérito” da sua equipa na conquista do bicampeonato.

Em declarações no final da partida que carimbou o título, João Coelho dá também os parabéns ao Benfica lembrando que vários dos adversários foram pentacampeões, antes dos dois títulos dos leões.

"A consistência da época foi o que permitiu ficar em primeiro. A consistência a nível desportivo ao longo de toda a época, sem grandes euforias e conscientes de que tudo pode acontecer. Temos de dar os parabéns também ao Benfica, que tentou de tudo, com todos os jogadores que tinha disponíveis. Temos esse grande mérito. Muitos dos jogadores do Benfica foram pentacampeões, não ficaram fracos de repente. Há dois anos forçámos o Benfica à negra”, disse.

O técnico da equipa de Alvalade acrescentou: “No final do jogo de hoje a equipa mostrou-se serena, adulta e esteve sempre nos limites. É um grupo notável e espetacular. Sabe treinar a sério, sabe divertir-se a trabalhar. O staff também é inacreditável, o que permite que tudo isto funcione como uma verdadeira família”.

“O voleibol tem um mercado muito volátil. O projeto tem capacidade de convencer os jogadores a ficar. É isso que espero. Não tenho dúvidas que a esmagadora maioria queira continuar. Tentamos ter critério e ambição. O Sporting quer manter os seus melhores jogadores. Queremos mexer cada vez menos e acertar cada vez mais. Estou felicíssimo. O desporto ensina-nos muitas coisas para a vida. Esta serenidade ajuda os jogadores”, referiu João Coelho.

O Sporting derrotou o Benfica por 3-0 esta quarta-feira e 3-0 na final do campeonato.