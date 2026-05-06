- Bola Branca 18h15
- 06 mai, 2026
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Atletismo
Mais de 10 anos depois, Portugal apresenta equipas na Taça da Europa
06 mai, 2026 - 19:06
A prova dos 10.000 metros vai decorrer em Itália a 23 de maio.
A seleção portuguesa vai apresentar equipas em masculinos e femininos na Taça da Europa de 10.000 metros, o que já não acontecia há mais de 10 anos, com Samuel Barata e Mariana Machado como nomes mais fortes.
La Spezia, em Itália, recebe a 23 de maio a competição, em que Portugal já foi grande potência, a par da Espanha, decaindo depois de forma muito acentuada, sobretudo no setor masculino.
A convocatória tem sete atletas - quatro homens e três mulheres, sendo necessário que três concluam a corrida para haver classificação coletiva.
A bracarense Mariana Machado é a única do grupo que já tem mínimos para os Europeus de Birmingham deste ano, sendo para os outros, que raramente têm corrido a distância em 2025 e 2026, excelente ocasião para o conseguir.
Mariana Machado, com 30.58 minutos de recorde pessoal em estrada (32.27,06 em pista), destaca-se com clareza e é a única que já baixou dos 32.00 que valem como 'passaporte' para Birmingham.
Susana Godinho Santos tem um recorde pessoal de 32.57, em estrada, e Mónica Silva de 33.07, também em estrada. Ambas têm estado mais viradas para a maratona.
O experiente Samuel Barata tem de recorde pessoal 27.48,62, há dois anos, e já esta época correu em estrada em 27.54, a escassos quatro segundos dos mínimos para os Europeus (para que está qualificado o agora ausente José Carlos Pinto).
Duarte Gomes tem como melhor 28.08, Rui Pinto 28.21 e Miguel Borges 28.46, tudo marcas conseguidas em estrada.
A delegação para La Spezia é comandada por Sara Moreira, antiga atleta e agora diretora da Federação Portuguesa de Atletismo, curiosamente a última vencedora individual, em 2017, então a fazer o 'tri'.
Atletas convocados para Taça da Europa
Masculinos
Samuel Barata (Benfica)
Duarte Gomes (Sporting)
Rui Pinto (Sporting)
Miguel Borges (Santa Tecla)
Femininos
Mariana Machado (Sp. Braga)
Susana Godinho Santos (Beira-Mar)
Mónica Magalhães Silva (S. Salvador do Campo)
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