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Mais de 10 anos depois, Portugal apresenta equipas na Taça da Europa

06 mai, 2026 - 19:06

A prova dos 10.000 metros vai decorrer em Itália a 23 de maio.

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Samuel Barata, Benfica, atletismo. Foto: SLB
Samuel Barata, Benfica, atletismo. Foto: SLB
Mariana Machado, Sp. Braga, corta-mato, atletismo. Foto: FPA
Mariana Machado, Sp. Braga, corta-mato, atletismo. Foto: FPA

A seleção portuguesa vai apresentar equipas em masculinos e femininos na Taça da Europa de 10.000 metros, o que já não acontecia há mais de 10 anos, com Samuel Barata e Mariana Machado como nomes mais fortes.

La Spezia, em Itália, recebe a 23 de maio a competição, em que Portugal já foi grande potência, a par da Espanha, decaindo depois de forma muito acentuada, sobretudo no setor masculino.

A convocatória tem sete atletas - quatro homens e três mulheres, sendo necessário que três concluam a corrida para haver classificação coletiva.

A bracarense Mariana Machado é a única do grupo que já tem mínimos para os Europeus de Birmingham deste ano, sendo para os outros, que raramente têm corrido a distância em 2025 e 2026, excelente ocasião para o conseguir.

Mariana Machado, com 30.58 minutos de recorde pessoal em estrada (32.27,06 em pista), destaca-se com clareza e é a única que já baixou dos 32.00 que valem como 'passaporte' para Birmingham.

Susana Godinho Santos tem um recorde pessoal de 32.57, em estrada, e Mónica Silva de 33.07, também em estrada. Ambas têm estado mais viradas para a maratona.

O experiente Samuel Barata tem de recorde pessoal 27.48,62, há dois anos, e já esta época correu em estrada em 27.54, a escassos quatro segundos dos mínimos para os Europeus (para que está qualificado o agora ausente José Carlos Pinto).

Duarte Gomes tem como melhor 28.08, Rui Pinto 28.21 e Miguel Borges 28.46, tudo marcas conseguidas em estrada.

A delegação para La Spezia é comandada por Sara Moreira, antiga atleta e agora diretora da Federação Portuguesa de Atletismo, curiosamente a última vencedora individual, em 2017, então a fazer o 'tri'.

Atletas convocados para Taça da Europa

Masculinos
Samuel Barata (Benfica)
Duarte Gomes (Sporting)
Rui Pinto (Sporting)
Miguel Borges (Santa Tecla)

Femininos
Mariana Machado (Sp. Braga)
Susana Godinho Santos (Beira-Mar)
Mónica Magalhães Silva (S. Salvador do Campo)

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