Ténis de mesa. Portugal eliminado do Mundial pela França

A seleção portuguesa masculina de ténis de mesa perdeu com a França por 3-0, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de equipas, em Londres, e foi eliminada da prova.

Tiago Apolónia (136.º) foi batido por Alexis Lebrun (12.º), por 3-1, Marcos Freitas (88.º) perdeu com Felix Lebrun (4.º), o mais novo dos irmãos Lebrun, por 3-0, e João Geraldo (54.º) foi derrotado por Flavien Coton (23.º), por 3-1.

Depois de quatro vitórias na competição, Portugal, que ocupa a 11.ª posição no ranking mundial, não resistiu ao poderio da congénere gaulesa, segunda do mundo, vice-campeã mundial em 2024 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na terça-feira, a equipa feminina lusa, 15ª do mundo, também tinha sido afastada do Mundial, depois de perder com a Itália (25.ª) nos 16 avos de final, por 3-1.