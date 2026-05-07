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Hóquei em patins

Benfica e FC Porto nas meias-finais da Champions de hóquei

07 mai, 2026 - 00:15 • Carlos Calaveiras

Esta quinta-feira jogam-se as outras duas meias-finais da Liga dos Campeões da modalidade.

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O Benfica venceu o Reus nas grandes penalidades e o FC Porto derrotou o Liceo da Corunha, por 6-2. Ambas as equipas estão apuradas para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

A equipa da Luz empatou 2-2 no tempo regulamentar e só resolveu o jogo da marca de grande penalidade.

Os encarnados marcaram por José Miranda e

Gonçalo Pinto, primeiro, e depois Viti e João Rodrigues nos penáltis.

O Benfica foi superior na maior parte do tempo, mas não conseguiu resolver a partida no tempo regulamentar e até desperdiçou dois livres diretos.

Já na primeira meia-final do dia, em Coimbra, o FC Porto derrotou o Liceo da Corunha, por 6-2, e carimbou o passaporte para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Os golos dos dragões foram apontados por Di Benedetto, Ezequiel Mena e Rafa, que bisaram.

Esta quinta-feira jogam-se o Barcelona – Sporting e o OC Barcelos – Trissino.

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