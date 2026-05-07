COI levanta restrições aos atletas da Bielorrússia

O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou o levantamento das restrições impostas aos atletas da Bielorrússia após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, permitindo novamente a participação sob bandeira e hino nacionais, incluindo em modalidades coletivas.

No entanto, o comité executivo do organismo, reunido em Lausana, manteve as limitações aplicadas aos atletas russos, que continuarão autorizados a competir apenas de forma individual, sob bandeira neutra, desde que não tenham manifestado apoio ativo ao conflito na Ucrânia.

Segundo o comunicado do COI, cabe agora às federações internacionais aplicar as novas recomendações, decididas hoje.

Desde o início da invasão da Ucrânia, o COI recomendou inicialmente a exclusão total de atletas russos e bielorrussos, em fevereiro de 2022, antes de permitir o regresso sob bandeira neutra, em março de 2023.

A nova orientação deverá permitir o regresso oficial de uma delegação da Bielorrússia aos Jogos Olímpicos Los Angeles2028 e aos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de Dolomiti Valtellina2028, incluindo a participação na cerimónia de abertura e presença no quadro de medalhas.

Nos Jogos Olímpicos Paris2024 e nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina2026, realizados em fevereiro passado, atletas bielorrussos e russos competiram na categoria de "atletas individuais neutros", sem símbolos nacionais e em número reduzido.

Para justificar a distinção entre Bielorrússia e Rússia, o COI recordou que o Comité Olímpico Russo continua suspenso desde o outono de 2023, após integrar sob a sua autoridade organizações desportivas de quatro regiões ucranianas ocupadas.

A entidade acrescentou ainda que persistem preocupações recentes relacionadas com o sistema antidopagem russo.