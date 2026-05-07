Sinner pede mais dinheiro nos Grand Slams

O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, pede mais dinheiro para os tenistas nos Grand Slams.

"Temos estado calados durante muito tempo e acho que agora chegámos a um ponto em que é justo falar também destas coisas. Nós não pedimos 50%, mas talvez estejamos a receber demasiado pouco”, disse.

Em conferência de imprensa, o tenista acrescentou: “Acho que nas próximas duas semanas também saberemos o prémio económico que teremos em Wimbledon. Esperamos verdadeiramente que seja melhor. Depois, claro, o US Open. Não é só pelos jogadores de elite, é por todos nós. Tanto no lado masculino como no feminino, estamos muito, muito equilibrados. O dinheiro é uma consequência; mais do que tudo, o importante é o respeito".

De recordar que já Aryna Sabalenka, líder do ranking feminino, se tinha queixado desta questão e até admitido boicotar Roland Garros.

"Quando noutros desportos os melhores do mundo se reúnem para enviar uma carta tão importante, penso verdadeiramente que não só obteriam uma resposta em 48 horas, mas também uma reunião para falar de tudo isto. Estamos a falar de dinheiro e o mais importante é sentirmo-nos respeitados. Não nos sentimos respeitados. Os jogadores estão um pouco desiludidos com o que Roland Garros fez", completou Sinner.

De recordar que, em abril, os organizadores de Ronald Garros anunciaram um aumento de cerca de 5,3 milhões de euros (ME) nos prémios monetários para a edição de 2026, um aumento de 10% em relação a 2025, com um total de 61,7 ME.

No entanto, os tenistas lembram que a percentagem das receitas que lhes corresponde desceu de 15,5% em 2024 para uns projetados 14,9% em 2026.

Roland Garros disputa-se de 24 de maio a 7 de junho.