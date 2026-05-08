Hóquei em patins
Benfica na final da Champions de hóquei em patins feminino
08 mai, 2026 - 22:25
Encarnadas derrotaram equipa espanhola nas meias-finais.
O Benfica venceu as espanholas do Telecable Gijon, por 5-2, e está na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.
Todos os golos da partida, disputada em Coimbra, foram marcados na segunda parte.
Pelas espanholas marcou Nuria Almeida, que bisou.
Já pelas encarnadas apontaram Leonor Coelho (2), Marlene Sousa e Aimée Blackman (2).
A equipa de Paulo Almeida aguarda adversária, que vai sair da partida entre as espanholas Vila-Sana Coop d'Ivars e Esneca Fraga.
