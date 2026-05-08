Hóquei em patins

Benfica na final da Champions de hóquei em patins feminino

08 mai, 2026 - 22:25

Encarnadas derrotaram equipa espanhola nas meias-finais.

O Benfica venceu as espanholas do Telecable Gijon, por 5-2, e está na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

Todos os golos da partida, disputada em Coimbra, foram marcados na segunda parte.

Pelas espanholas marcou Nuria Almeida, que bisou.

Já pelas encarnadas apontaram Leonor Coelho (2), Marlene Sousa e Aimée Blackman (2).

A equipa de Paulo Almeida aguarda adversária, que vai sair da partida entre as espanholas Vila-Sana Coop d'Ivars e Esneca Fraga.

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Hantavírus "não é a próxima pandemia", diz OMS

