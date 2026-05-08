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Joana Castelão lidera pistola 25m nos Europeus de tiro

08 mai, 2026 - 18:06 • Lusa

Provas estão a disputar-se na Croácia.

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A portuguesa Joana Castelão lidera a qualificação de pistola a 25 metros, após a prova de precisão, nos Europeus de tiro, que se estão a disputar em Osijek, na Croácia.

Após três séries de precisão, Joana Castelão tem 294 pontos, estando em igualdade com a francesa Heloise Fourre, com a húngara Veronika Major a ser terceira, com 293, os mesmos pontos da polaca Agata Nowak.

No sábado disputam-se as três rondas de rapidez, que vão decidir as contas finais do Europeu.

Também esta sexta-feia Pedro Afonso concluiu a carabina 3 posições a 50 metros no 43.º lugar, com 581 pontos, enquanto Sara Antunes, na mesma prova, terminou no 63º lugar, com 573.

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