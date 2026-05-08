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Nuno Borges derrotado em Roma

08 mai, 2026 - 20:10 • Lusa

Jovem espanhol segue em frente.

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O tenista português Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Roma, depois de perder contra o espanhol Rafael Jodar, em dois sets.

Nuno Borges, 52.º do ranking mundial, foi batido pelo jovem espanhol, que ocupa o 34º posto e é uma das revelações da temporada, por 7-6 (7-4) e 6-4, em 1h57, naquele que foi o primeiro encontro entre ambos.

O maiato voltou a passar a primeira ronda de um Masters 1.000 pela primeira vez desde Indian Wells e após três eliminações na estreia, sendo que não chega à terceira eliminatória desde Xangai em setembro de 2025.

Apesar da derrota, Nuno Borges melhorou a prestação de 2025 em Roma, o que lhe permite regressar, virtualmente, ao top 50 e subir à 49.ª posição.

Jodar, de 19 anos, está a ser uma das grandes revelações do ano, que começou no 165.º posto do ranking e que, há um ano, estava fora do top 600, tendo, em 2026, vencido o seu primeiro título ATP, em Marraquexe.

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