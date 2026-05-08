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Hóquei em patins

Óquei de Barcelos defronta FC Porto nas meias-finais da Champions

08 mai, 2026 - 00:14

Partidas das meias-finais estão marcadas para sábado em Coimbra.

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O Óquei de Barcelos apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Os campeões europeus em título venceram os italianos do Trissino, por 6-2 no último jogo dos quartos de final.

Miguel Rocha esteve em destaque no jogo de Coimbra ao fazer cinco golos.

Agora, nas meias-finais, o Óquei de Barcelos vai defrontar o FC Porto, às 12h00 de sábado.

Na outra meia-final, Benfica e Barcelona jogam a partir das 16h00.

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