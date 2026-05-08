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Palma é o adversário do Sporting na Champions de futsal
08 mai, 2026 - 21:54
Final marcada para as 17h00 de domingo.
O Palma, de Espanha, vai ser o adversário do Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal.
A equipa de Maiorca sofreu para derrotar os franceses do Étoile Lavalloise e só carimbou a passagem nas grandes penalidades.
Os gauleses estiveram a vencer por 6-1, ainda na primeira parte, mas não conseguiram segurar a vantagem no segundo tempo.
O Palma já venceu a Champions em 2023, 2024 e 2025.
De recordar que os leões também precisaram dos penáltis para derrotar o Cartagena.
A final, em Itália, está marcada para o próximo domingo, às 17h00.
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