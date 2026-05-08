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Palma é o adversário do Sporting na Champions de futsal

08 mai, 2026 - 21:54

Final marcada para as 17h00 de domingo.

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O Palma, de Espanha, vai ser o adversário do Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal.

A equipa de Maiorca sofreu para derrotar os franceses do Étoile Lavalloise e só carimbou a passagem nas grandes penalidades.

Os gauleses estiveram a vencer por 6-1, ainda na primeira parte, mas não conseguiram segurar a vantagem no segundo tempo.

O Palma já venceu a Champions em 2023, 2024 e 2025.

De recordar que os leões também precisaram dos penáltis para derrotar o Cartagena.

A final, em Itália, está marcada para o próximo domingo, às 17h00.

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