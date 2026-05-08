Paul Magnier é o primeiro camisola rosa do Giro em etapa inaugural com queda coletiva

Paul Magnier é o primeiro camisola rosa da Volta a Itália, depois de ter vencido a primeira etapa, na Bulgária, esta sexta-feira.

O francês da Soudal Quick-Step venceu ao "sprint", tendo batido sobre a linha da meta o dinamarquês Tobias Lund Andresen (Decathlon), segundo classificado, e o britânico Ethan Vernon (NSN Cycling).

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O grande destaque da etapa, no entanto, foi a queda coletiva a 700 metros da meta, que deixou um punhado de ciclistas isolados na frente. Para trás, barrados por um bloco de bicicletas e atletas tombados, ficaram alguns dos favoritos, como o norte-americano Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) e o neerlandês Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

Sendo esta uma etapa de "sprint", e tendo a queda acontecido tão perto da meta, todos os ciclistas terminaram com o mesmo tempo.

Paul Magnier já se tinha destacado na Volta ao Algarve, ao vencer duas etapas. Pode ouvir o podcast "Estendal da Volta ao Algarve" aqui.

No sábado, o pelotão continuará em terras búlgaros. Vai percorrer 221 quilómetros entre Burgas e Veliko Tarnovo, numa segunda etapa que marca a entrada na montanha, embora ainda de forma ligeira.