Sporting na final da Champions de futsal

O Sporting vence o Cartagena e está na final da Liga dos Campeões de futsal.

O triunfo foi confirmado nas grandes penalidades, depois de empate 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 após prolongamento.

A equipa portuguesa foi superior (74-21, em remates).

Waltinho e Francisco Cortés marcaram primeiro para os espanhóis. Zicky e Felipe Valério empataram e levaram o jogo para prolongamento. No tempo extra Tomás Paçó deu vantagem à equipa de Nuno Dias, mas Castejón empatou.

Nos penáltis, Gonçalo Portugal defendeu o remate de Osamanmusa e resolveu a partida.

Os leões vão agora jogar contra o vencedor do Palma Futsal, de Espanha, e o Etoille Lavalloise, de França.

A final joga-se no próximo domingo em Itália.

O Sporting - que já tem duas Champions - volta à final da Liga dos Campões de futsal três anos depois.