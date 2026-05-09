Andebol feminino. Benfica é pentacampeão
09 mai, 2026 - 22:55
Faltam quatro jornadas para terminar o campeonato, mas já há vencedor.
O Benfica derrota o Almeida Garrett e é pentacampeão nacional de andebol feminino.
As encarnadas ganharam fora por 21-30 e carimbaram o título, a quatro jornadas do fim.
Ao intervalo, as águias já venciam por 7-15.
A equipa de Gaia ainda reagiu na segunda parte, mas não conseguiu encurtar distâncias.
Destaque para Constança Sequeira, que fez nove golos pela equipa da Luz.
Na classificação, o Benfica soma agora 44 pontos, contra 36 do Madeira SAD e 34 do São Pedro do Sul.
