Basquetebol. Ovarense – Oliveirense teve 11 expulsões

A partida entre Ovarense e Oliveirense, para o campeonato de basquetebol, teve 11 expulsões.

Decorriam os últimos instantes do terceiro período quando a vários atletas se envolveram em agressões.

Alguns adeptos também se aproximaram da confusão e derrubaram seguranças.

A partida esteve interrompida quase 40 minutos, período no qual os árbitros estiveram a rever as imagens.

Conclusão foram expulsos cinco jogadores da Ovarense (Ivan Pavicevic, Jay Heath Jr., Isaquiel Vuaka, Gustavo Teixeira e Jonathan Silva) e seis da Oliveirense (João Embaló, Diogo Araújo, José Barbosa, Filipe Dionísio, Leon Ayres e Mikyle McIntosh).

Dentro da quadra, a Ovarense venceu por 93-79 (25-18, 21-19, 18-16 e 29-27).

A próxima partida entre as duas equipas está marcada para quarta-feira, às 21h00.