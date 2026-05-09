- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
Andebol
Benfica derrota FC Porto no andebol
09 mai, 2026 - 17:04
Encarnados ultrapassam azuis e brancos, mas ainda falta uma jornada. Sporting já é campeão.
O Benfica vence o FC Porto, por 32-29, na luta pelo segundo lugar do campeonato de andebol.
Ao intervalo, os encarnados já seguiam na frente (18-15).
Com este triunfo, a equipa da Luz ultrapassou os dragões na classificação. No entanto, o segundo lugar não está ainda fechado.
Na última jornada da primeira fase, o Benfica vai defrontar o Sporting, enquanto o FC Porto vai jogar contra o Águas Santas.
De recordar que o Sporting já é (tri)campeão nacional de andebol.
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Comentários