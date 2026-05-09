Duas medalhas de ouro para Portugal na Taça do Mundo de canoagem
09 mai, 2026 - 15:51 • Lusa
Fernando Pimenta e Pedro Casinha venceram as respetivas provas deste sábado.
Os canoístas portugueses Fernando Pimenta (K1 1.000 metros) e Pedro Casinha (K1 200) conquistaram medalhas de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged, na Hungria. Já o K4 500 ficou perto do pódio.
Fernando Pimenta somou mais uma medalha para o seu palmarés, ao triunfar na sua prova de eleição, o olímpico K1 1.000 metros, em 3.22,25 minutos, oito centésimos à frente do húngaro Balint Kopasz (3.22,33), medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, com o australiano Thomas Green (3.22,93) a ser terceiro.
Ainda a comitiva portuguesa festejava a vitória de Pimenta e Pedro Casinha partia para o K1 200 metros, que venceu em 34,48 segundos, batendo o húngaro Gergely Balogh e o lituano Simonas Maldonis, ambos em 34,65.
A apenas dois centésimos do pódio ficaram os campeões mundiais de K4 500, Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, que completaram a distância em 1.19,02 minutos.
A Hungria (1.18,45) venceu em casa, seguida da Austrália (1.18,77) e da Lituânia (1.19,00), numa distância em que Iago Bebiano, Bruno Brasileiro, Duarte Cerdeira e André Moreira foram sétimos na final B, concluindo no 16.º lugar final.
Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram nonas na final de C2 500 metros, em 1.59,21 minutos, com as ucranianas Liudmyla Luzan e Anastasiia Rybachok (1.51,55) a vencerem à frente das chinesas Mengya Sun e Yanan Ma (1.51,64) e das húngaras Agnes Kiss e Bianka Nagy (1.52,66).
Beatriz Fernandes disputou ainda a final B de C1 500, que lhe valeu o 10.º lugar final.
