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FC Porto na final da Champions de hóquei em patins

09 mai, 2026 - 15:38 • Lusa

Na outra meia-final, Barcelona e Benfica vão tentar lugar no jogo decisivo.

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O FC Porto apurou-se para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, depois de vencer o Óquei de Barcelos, detentor do troféu, por 3-1, nos penáltis, após 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.

Em Coimbra, a formação do Óquei de Barcelos adiantou-se na meia-final com um golo de Miguel Vieira, mas o FC Porto chegou ao empate com um tento de Ezequiel Mena antes do intervalo.

Na segunda parte, Miguel Rocha adiantou novamente a formação de Barcelos, com um golo de penálti, mas Gonçalo Alves restabeleceu o empate, levando o jogo para prolongamento.

No tempo extra, Miguel Rocha bisou na partida, antes de Gonçalo Alves também fazer um ‘bis’ e voltar a igualar.

Nos penáltis, os dragões marcaram por três vezes, contra apenas uma do Óquei de Barcelos, e vingaram a derrota sofrida frente ao mesmo adversário na final da época passada, também decidida nos penáltis.

O FC Porto vai enfrentar na final de domingo o vencedor da outra meia-final, que vai opor ainda este sábado o Benfica aos espanhóis do FC Barcelona, recordistas de troféus na competição, com 22 cetros.

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