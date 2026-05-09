Guillermo Thomas Silva vence etapa e é o novo líder do Giro

O ciclista uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) subiu à liderança da Volta a Itália, depois de vencer a segunda etapa, que ligou Burgas e Veliko Tarnovo, na Bulgária.

No final dos 221 quilómetros da etapa, marcados por uma queda dentro dos 30 quilómetros finais, Guillermo Silva impôs-se no sprint e venceu em 5:39.25 horas, o mesmo tempo do alemão Florian Stork (Tudor) e do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), segundo e terceiro, respetivamente.

Nota para Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), o principal favorito à vitória final, que atacou a cerca de 10 quilómetros da meta – levando consigo Giulio Pelizzari (Red Bull) e Lennert van Eetvelt (Lotto) -, mas foi atacado a 500 metros da meta.

O dia ficou ainda marcado por uma queda coletiva grave, a cerca de 20 quilómetros da meta. A UAE foi uma equipas mais penalizada. O australiano Jay Vine e o espanhol Marc Soler foram obrigados a desistir e Adam Yates perdeu mais de 13 minutos, tendo chegado com grandes marcas da queda.

Na geral, o uruguaio lidera, com quatro segundos de avanço sobre Stork e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), vencedor do Giro em 2021.

No domingo, o Giro tem a sua última etapa na Bulgária, com 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia, num percurso com uma contagem de montanha de segunda categoria a cerca de 70 quilómetros da meta.

[atualizada a situação de Adam Yates, perdeu mais de 13 minutos, devido a queda]