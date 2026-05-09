Hóquei em patins. Benfica fora da final da Champions

O Benfica perdeu 4-3 contra o Barcelona e está fora da final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Numa partida equilibrada, os catalães estiveram quase sempre na frente.

Alabart marcou primeiro para o Barça, mas João Rodrigues não demorou a empatar.

Ao intervalo, 1-1.

No segundo tempo, o Barcelona teve um minuto de ouro, com dois tentos praticamente seguidos (Marc Grau e Ferran Font).

A equipa da Luz ainda tentou a recuperação, apertou a pressão, reduziu novamente por João Rodrigues (de penálti), mas Alabart bisou com tento de livre direto.

Já nos minutos finais, Bargalló ainda fez o terceiro tento das águias, mas o Barça segurou a vantagem até final.

Agora, na final da Champions, o Barcelona vai defrontar o FC Porto no pavilhão de Coimbra.