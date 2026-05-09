- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
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Hóquei em patins. Benfica fora da final da Champions
09 mai, 2026 - 18:04
Barcelona e FC Porto vão defrontar-se no jogo decisivo.
O Benfica perdeu 4-3 contra o Barcelona e está fora da final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
Numa partida equilibrada, os catalães estiveram quase sempre na frente.
Alabart marcou primeiro para o Barça, mas João Rodrigues não demorou a empatar.
Ao intervalo, 1-1.
No segundo tempo, o Barcelona teve um minuto de ouro, com dois tentos praticamente seguidos (Marc Grau e Ferran Font).
A equipa da Luz ainda tentou a recuperação, apertou a pressão, reduziu novamente por João Rodrigues (de penálti), mas Alabart bisou com tento de livre direto.
Já nos minutos finais, Bargalló ainda fez o terceiro tento das águias, mas o Barça segurou a vantagem até final.
Agora, na final da Champions, o Barcelona vai defrontar o FC Porto no pavilhão de Coimbra.
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