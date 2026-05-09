Joana Castelão sexta no Europeu de tiro

A portuguesa Joana Castelão terminou na sexta posição a prova de pistola a 25 metros dos Europeus de tiro, que se estão a disputar em Osijek, na Croácia.

Depois de na véspera ter terminado a precisão na primeira posição, Joana Castelão assegurou a presença na final já este sábado, depois de concluir a qualificação no sexto posto, após a prova rápida.

Na final, Joana Castelão conseguiu 15 pontos nos seis primeiros alvos e já não disputou as quatro últimas rondas, com a alemã Doreen Vennekamp a sagrar-se campeã europeia, com 29, mais dois do que a francesa Heloise Fourre e quatro do que a também gaulesa Mathilde Lamolle.

Na segunda-feira, António Santos disputa a pistola standard a 25 metros, voltando dois dias depois a competir, juntamente com Daniel Rodrigues, na pistola de percussão central a 25 metros.