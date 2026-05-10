- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
Hóquei em patins
Benfica perde final da Champions feminina
10 mai, 2026 - 15:28
Equipas espanholas continuam a dominar a modalidade.
O Benfica foi derrotado por 4-1 pelas espanholas do Esneca Fraga na final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.
O único golo das encarnadas no pavilhão de Coimbra foi apontado por Sara Roces.
Já pelas espanholas marcaram Adriana Soto (2), Carla Fontdeglòria e María Sanjurjo.
É o segundo triunfo do Esneca Fraga na Champions.
As encarnadas continuam em busca do troféu que lhes foge desde 2014/15 (único ano não conquistado por equipas espanholas).
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Comentários