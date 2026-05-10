Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Canoagem. Portugal fecha Taça do Mundo com quatro medalhas

10 mai, 2026 - 16:52 • Lusa

Fernando Pimenta consegue mais dois ouros para a coleção.

A+ / A-

O português Fernando Pimenta conquistou a segunda medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged, depois de triunfar no K1 5.000 metros na Hungria.

Um dia após ter triunfado no olímpico K1 1.000 metros, o limiano voltou a ser o mais forte na distância mais longa, que venceu em 21.55,97 minutos, menos 1,48 segundos do que o dinamarquês Mads Brandt Pedersen.

O sul-africano Hamish Lovemore fechou o pódio, a 16,04 segundos de Pimenta, com o português Bruno Brasileiro a não terminar a corrida.

De manhã, João Ribeiro e Messias Baptista, vice-campeões mundiais, tinham sido terceiros na distância olímpica de K2 500 metros, ao terminarem em 1.27,54 minutos, atrás dos campeões olímpicos em Paris2024, os alemães Jacob Schopf e Max Lemke (1.27,12), e dos húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor (1.27,16).

Na mesma distância, mas na final B, Iago Bebiano e Bruno Brasileiro foram sextos, com Clara Duarte e Teresa Portela a serem quintas na final B de K2 500, e André Moreira a terminar em sexto na final C de K1 500 metros.

Portugal termina a Taça do Mundo de Szeged com quatro medalhas, três de ouro, duas de Fernando Pimenta e uma de Pedro Casinha, no K1 200, e uma de bronze, conquistada por João Ribeiro e Messias Baptista.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)