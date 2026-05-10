- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Em Destaque
Voleibol
FC Porto é campeão de voleibol feminino
10 mai, 2026 - 18:21
Sp. Braga voltou a perder na final.
O FC Porto vence o Sp. Braga e é campeão feminino de voleibol.
As azuis e brancas foram a Braga ganhar o quarto jogo da final por 3-0 (25-20, 27-25 e 25-22) e carimbar o título.
Este é o segundo título das portistas.
Já o Sp. Braga perdeu a segunda final consecutiva depois de, no ano passado, o título nacional ter sorrido ao Benfica.
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
Comentários