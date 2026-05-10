Hóquei em patins. FC Porto é campeão europeu
10 mai, 2026 - 20:18
[em atualização]
O FC Porto conquistou pela quarta vez a Liga dos Campeões de hóquei em patins.
Os dragões derrotaram o Barcelona, por 3-1, no jogo decisivo disputado em Coimbra.
Marcaram Rafa, Gonçalo Alves e Telmo Pinto.
Já pelos espanhóis ainda descontou Alabert.
A equipa portuguesa recupera um troféu que conquistou pela última vez há três anos.
