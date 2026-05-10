- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
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Ciclismo
Paul Magnier bisa ao sprint no Giro
10 mai, 2026 - 17:22
Guillermo Thomas Silva mantém a camisola rosa, símbolo de líder.
O ciclista Paul Magnier (Soudal Quick-Step) venceu a terceira etapa da Volta a Itália em bicicleta ao sprint. É o segundo triunfo do francês no Giro 2026.
Magnier cumpriu os 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia em 4:09.42 horas, à frente de
Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).
O uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) mantém a liderança da prova na despedida da Bulgária.
Florian Stork (Tudor) e Egan Bernal (Netcompany INEOS) estão a quatro segundos da camisola rosa.
Os três portugueses, Nelson Oliveira (Movistar), Afonso Eulálio (Bahrain) e António Morgado (Emirates) chegaram integrados no pelotão.
Esta segunda-feira é dia de descanso. Já na terça a corrida entra em Itália, com uma ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza.
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