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Paul Magnier bisa ao sprint no Giro

10 mai, 2026 - 17:22

Guillermo Thomas Silva mantém a camisola rosa, símbolo de líder.

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O ciclista Paul Magnier (Soudal Quick-Step) venceu a terceira etapa da Volta a Itália em bicicleta ao sprint. É o segundo triunfo do francês no Giro 2026.

Magnier cumpriu os 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia em 4:09.42 horas, à frente de

Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

O uruguaio Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) mantém a liderança da prova na despedida da Bulgária.

Florian Stork (Tudor) e Egan Bernal (Netcompany INEOS) estão a quatro segundos da camisola rosa.

Os três portugueses, Nelson Oliveira (Movistar), Afonso Eulálio (Bahrain) e António Morgado (Emirates) chegaram integrados no pelotão.

Esta segunda-feira é dia de descanso. Já na terça a corrida entra em Itália, com uma ligação de 138 quilómetros entre Catanzaro e Cosenza.

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