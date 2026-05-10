Seguro felicita Sporting e FC Porto por títulos europeus

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou o Sporting, pelo título europeu de futsal, alcançado em Itália, e o FC Porto, pelo título europeu de hóquei em patins, conquistado em Coimbra.

"O Presidente António José Seguro congratula os dois clubes, os seus atletas e equipas técnicas pelas prestações de altíssimo nível e que engrandecem estas duas modalidades muito queridas dos portugueses. O Sporting alcançou o seu terceiro título na UEFA Futsal Champions League, enquanto o FC Porto triunfou pela quarta vez na WSE Champions League de hóquei em patins, em Coimbra", pode ler-se na nota publicada no site da Presidência da República.

António José Seguro realçou ainda "o fim de semana de excelentes resultados internacionais e organizativos do desporto nacional", assinalando ainda a prestação da canoagem nacional na etapa da Taça do Mundo em Szeged, na Hungria, com a obtenção das duas medalhas de ouro por Fernando Pimenta (K1 1.000 metros e K1 5.000), o ouro de Pedro Casinha (K1 200) e o bronze pela dupla João Ribeiro e Messias Baptista (K2 500m).

O Chefe de Estado estendeu os parabéns à organização das fases finais da Liga dos Campeões, feminina e masculina, de hóquei em patins e à organização do Rali de Portugal, "competições que projetam a imagem do país".