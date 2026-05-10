Sporting bate o Palma por 2-0 e é campeão europeu de futsal

O Sporting derrotou o Palma por 2-0 e sagrou-se este domingo campeão europeu de futsal pela terceira vez na sua história.

O primeiro golo foi marcado por Diogo Santos ainda na primeira parte, aos 4 minutos, com o jogador a acabar expulso ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, a correr atrás da desvantagem, o Palma jogou com guarda redes avançado, mas acabou por cometer um erro, com Alisson Neves a fazer um auto-golo e o 2-0 para o Sporting, aos 36 minutos.

Os leões vencem a Champions pela terceira vez, depois de 2019 e 2021.

O Palma era tricampeão europeu em título, depois de vitórias em 2025, 2024 e 2023, uma delas frente ao Sporting.