Brandon Clarke, jogador da NBA, morre aos 29 anos

Brandon Clarke, jogador dos Memphis Grizzlies, da NBA, morreu esta terça-feira, aos 29 anos, em San Fernando Valley, em Los Angeles, anunciou a franquia.

"Estamos de coração partido face à trágica morte de Brandon Clarke. Brandon era um fantástico companheiro de equipa e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis não será esquecido. Endereçamos as mais sinceras condolências à família e aos entes queridos dele, durante este período difícil", lê-se.

A morte de Brandon Clarke, de nacionalidade canadiana e norte-americana, está a ser investigada como um possível caso de overdose, de acordo com a estação televisiva NBC Los Angeles.

Os paramédicos encontraram parafernália relacionada com droga quando chegaram a casa do extremo, em resposta a uma chamada para o número de emergência. O jogador foi declarado morto no local.

Uma autópsia revelará a causa da morte de Clarke

Brandon Clarke jogava na NBA há sete anos, sempre nos Grizzlies, desde que foi recrutado como 21ª escolha do Draft de 2019. Chegou a integrar a equipa ideal dos "rookies" em 2020 e fez uma média de 10,2 pontos e 5,5 ressaltos em 309 jogos. Esta época, devido a sucessivos problemas físicos, só tinha dois jogos realizados.