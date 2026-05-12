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Doncic abdica da seleção eslovena para disputar guarda das filhas

12 mai, 2026 - 22:45 • Inês Braga Sampaio

Base dos Lakers não vai estar nas eliminatórias para o Mundial de basquetebol, embora ainda seja possível a sua presença na fase final em 2027.

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Luka Doncic anunciou, esta terça-feira, que não vai ajudar a seleção de basquetebol da Eslovénia nas eliminatórias do Mundial, este verão, para poder estar com as filhas, enquanto tenta obter a sua guarda.

Em comunicado nas redes sociais, o jogador dos Los Angeles Lakers salienta que ama as filhas "mais que tudo" e que elas estarão "sempre em primeiro lugar".

"Enquanto continuo a trabalhar para obter a guarda partilhada das minhas filhas, fui forçado a tomar uma decisão difícil entre viajar e jogar pela seleção da Eslovénia ou estar com elas neste verão. Infelizmente, nos últimos oito meses, tornou-se extremamente difícil vê-las. Dei tudo o que tinha para representar a Eslovénia e estou desapontado por não poder jogar pelo meu país este verão. Mas, neste momento, as minhas filhas e as minhas responsabilidades como pai são a minha prioridade", escreve.

Doncic separou-se recentemente da modelo Anamaria Goltes, de quem estava noivo e com quem tem duas filhas.

Nesta altura, segundo a imprensa, decorrem nos tribunais, na Eslovénia, processos relacionados com o regime provisório de contacto de Doncic com as filhas. Goltes também terá dado entrada, na Califórnia, com um processo de regime provisório de contactos com as filhas, determinação do modelo de visitas e pensão de alimentos.

Doncic pretende ter a guarda partilhada, contudo, o facto de Goltes viver com as filhas na Eslovénia complica o processo. Segundo fontes ligadas ao caso, o jogador terá ficado sem contacto presencial de dezembro de 2025 a abril de 2026.

Apesar de falhar as eliminatórias, o jogador dos Lakers ainda poderá estar presente na fase final do Mundial de basquetebol, em 2027.

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