- Bola Branca 12h44
- 12 mai, 2026
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Ciclismo
Giro. Eulálio termina etapa em sexto e há novo camisola rosa
12 mai, 2026 - 16:34 • Inês Braga Sampaio
Ciclista português integrou o sprint final. O vencedor da etapa foi o equatoriano Jhonatan Narváez. O novo líder da classificação geral individual é o italiano Giulio Ciccone.
Há novo camisola rosa na Volta a Itália. Trata-se do italiano Giullio Ciccone (Lidl-Trek), que terminou a quarta etapa no terceiro lugar, esta terça-feira, num dia em que o português Afonso Eulálio chegou em sexto.
O ciclista português, de 24 anos, da Bahrain-Victorious, integrou o sprint final e cruzou a meta com o mesmo tempo do vencedor da etapa, o equatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates).
Giulio Ciccone, que foi o terceiro mais rápido e somou uma bonificação de dois segundos, sobe ao primeiro lugar da classificação geral individual. Fica com mais quatro segundos que três adversários: o suíço Jan Christen (UAE), o alemão Florian Stork (Tudor) e o colombiano Egan Bernal (INEOS).
Destaque nesta etapa, Eulálio é o português mais bem colocado na geral. Ocupa a 54ª posição, a um minuto e 11 segundos do líder. Nelson Oliveira (Movistar) é 76º e António Morgado (UAE) é 108º.
Na quarta-feira, o pelotão regressa à montanha, embora ainda ligeira. A quinta etapa tem uma subida de terceira categoria e outra de segunda.
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