Giro. Eulálio termina etapa em sexto e há novo camisola rosa

Há novo camisola rosa na Volta a Itália. Trata-se do italiano Giullio Ciccone (Lidl-Trek), que terminou a quarta etapa no terceiro lugar, esta terça-feira, num dia em que o português Afonso Eulálio chegou em sexto.

O ciclista português, de 24 anos, da Bahrain-Victorious, integrou o sprint final e cruzou a meta com o mesmo tempo do vencedor da etapa, o equatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates).

Giulio Ciccone, que foi o terceiro mais rápido e somou uma bonificação de dois segundos, sobe ao primeiro lugar da classificação geral individual. Fica com mais quatro segundos que três adversários: o suíço Jan Christen (UAE), o alemão Florian Stork (Tudor) e o colombiano Egan Bernal (INEOS).

Destaque nesta etapa, Eulálio é o português mais bem colocado na geral. Ocupa a 54ª posição, a um minuto e 11 segundos do líder. Nelson Oliveira (Movistar) é 76º e António Morgado (UAE) é 108º.

Na quarta-feira, o pelotão regressa à montanha, embora ainda ligeira. A quinta etapa tem uma subida de terceira categoria e outra de segunda.