Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Vencedora da Meia Maratona de Portugal morre aos 36 anos

12 mai, 2026 - 22:22 • Lusa

Etíope Yebrgual Melese, que triunfou na prova em 2018, sentiu-se mal durante um treino.

A+ / A-

A etíope Yebrgual Melese, vencedora da Meia Maratona de Portugal em 2018, morreu esta terça-feira aos 36 anos após sentir-se mal durante um treino, anunciou a federação de atletismo daquele país africano.

“A corredora de longa distância Yebrgual Melese faleceu de forma repentina e inesperada esta manhã numa sessão regular de treino”, informou o organismo, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Melese venceu a edição de 2018 da Meia Maratona de Portugal, em Lisboa, e duas vezes a prova da mesma distância em Paris, além dos triunfos nas maratonas de Houston, Praga e Xangai.

“A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte desta heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs”, acrescenta a nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

Hungria

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canárias. “Não é a próxima pandemia”, diz OMS

Cruzeiro com surto de hantavírus parte para as Canária(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)