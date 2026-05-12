Vencedora da Meia Maratona de Portugal morre aos 36 anos
12 mai, 2026 - 22:22 • Lusa
Etíope Yebrgual Melese, que triunfou na prova em 2018, sentiu-se mal durante um treino.
A etíope Yebrgual Melese, vencedora da Meia Maratona de Portugal em 2018, morreu esta terça-feira aos 36 anos após sentir-se mal durante um treino, anunciou a federação de atletismo daquele país africano.
“A corredora de longa distância Yebrgual Melese faleceu de forma repentina e inesperada esta manhã numa sessão regular de treino”, informou o organismo, na sua conta oficial na rede social Facebook.
Melese venceu a edição de 2018 da Meia Maratona de Portugal, em Lisboa, e duas vezes a prova da mesma distância em Paris, além dos triunfos nas maratonas de Houston, Praga e Xangai.
“A Federação Etíope de Atletismo expressa o seu profundo pesar pela repentina morte desta heroica atleta e envia condolências à sua família, amigos e fãs”, acrescenta a nota.
