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Ciclismo

Afonso Eulálio é o novo camisola rosa do Giro após segundo lugar na etapa 5

13 mai, 2026 - 16:37 • Inês Braga Sampaio , Eduardo Soares da Silva

Português foi um dos dois únicos resistentes da fuga do dia e ganhou mais de oito minutos aos favoritos à geral. Eulálio esteve na frente até aos últimos 100 metros da etapa, quando perdeu ao sprint para o espanhol Igor Arrieta.

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O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) é o novo camisola rosa da Volta a Itália, depois de terminar a quinta etapa em segundo lugar.

Num dia marcado por chuva intensa, Eulálio integrou a fuga do dia e foi o único que conseguiu acompanhar o ataque do espanhol Igor Arrieta (UAE Team Emirates). A 13,6 quilómetros da meta, Arrieta caiu e deixou Eulálio sozinho. Porém, quando já estava a 6,5 km da meta, foi o próprio Afonso a cair, acabando por ceder a vitória na tirada ao espanhol.

A etapa ainda tinha mais uma surpresa para dar. A menos de dois quilómetros da meta, Arrieta enganou-se no caminho e voltou a deixar Eulálio sozinho na frente. Ainda assim, na reta final, conseguiu mesmo apanhar o português e, no sprint, arrecadar a vitória na etapa.

Este é o segundo ano de Afonso Eulálio no World Tour, depois de ter saído da ABTF-Feirense. Estreou-se em Grandes Voltas no ano passado, no Giro. Destacou-se ao longo da prova, e em especial na 17ª etapa, quando foi eleito o ciclista mais combativo do dia.

Esta época, no AlUla Tour, na Arábia Saudita, chegou a vestir a camisola branca, da juventude, que perdeu na última etapa.

[em atualização]

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