Foi a 50 km da meta que Afonso Eulálio percebeu que podia chegar à camisola rosa

Afonso Eulálio conta que foi na subida íngreme a 50 quilómetros da meta da quinta etapa da Volta a Itália que percebeu que podia terminar o dia como novo camisola rosa.

O ciclista português, da Bahrain-Victorious, subiu à liderança da classificação geral individual do Giro, ao terminar a etapa cinco no segundo lugar. Em declarações à Eurosport, esta quarta-feira, revela quando começou a acreditar que era possível vestir a "maglia rosa".

"Na subida a 50 quilómetros da meta, acreditei que podia chegar à liderança e vencer a etapa. Queria muito vencer a etapa também porque tenho uma aposta com o Damiano Caruso: se ganhar duas etapas, ele assina por mais um ano. Não ganhei, mas terei mais oportunidades", salienta.

Caruso tem 38 anos e está a aproximar-se do final da carreira, mas Eulálio confia que pode convencê-lo a esticar, pelo menos, por mais um ano. De volta à etapa, o português admite que "a parte final teria sido melhor se não tivesse caído".

"Foi um dia muito duro, com as subidas, o tempo... Em alguns momentos senti que não estava no meu melhor, mas penso que toda a gente se sente assim. E no final, acho que estive bastante bem", afirma.

Santiago Buitrago, um dos chefes de fila da Bahrain-Victorious neste Giro — juntamente com Caruso —, foi forçado a abandonar. Afonso Eulálio dedica-lhe a camisola rosa, embora ainda nem tenha processado.

"Nem acredito, é incrível para mim vestir a camisola rosa. Todo o dia de hoje foi louco, vamos ver o que acontece nos próximos dias. (...) Tenho tido dias super bons, estou a tentar trabalhar com a equipa para sermos mais consistentes, não tanto de altos e baixos", realça.

Afonso Eulálio é o líder da geral no Giro, com 2m51s de vantagem sobre o espanhol Igor Arrieta (UAE Team Emirates), segundo classificado, e 3m34s sobre o italiano Christian Scaroni (Astana), terceiro.