- Bola Branca 18h16
- 13 mai, 2026
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Futebol de Praia
Futebol de praia. Portugal quer testar capacidade física frente à Ucrânia
13 mai, 2026 - 22:38 • Redação
Selecionador Alan Cavalcanti e jogadora Ema Toscano fazem antevisão ao jogo em declarações a Bola Branca.
A seleção feminina de futebol de praia está atenta aos perigos da Ucrânia, que vai defrontar em dois jogos em maio.
O complexo Desportivo da Rodovia, em Braga, acolhe a seleção até sábado. O estágio conta com seis sessões de treino e dois jogos frente à seleção da Ucrânia.
Bola Branca teve a oportunidade de falar com o selecionador nacional, Alan Cavalcanti, e com a fixo Ema Toscano. O treinador português, de 50 anos, destacou a qualidade técnica das jogadoras.
“Portugal é sempre uma seleção muito técnica”, afirmou.
Ainda assim, Alan Cavalcanti espera encontrar dificuldades frente às ucranianas, sobretudo pela capacidade física das adversárias: “Pessoal do leste da Europa, fisicamente, é muito forte.”
A opinião de Ema Toscano não difere muito da do treinador. Destacou a importância deste encontro para a equipa “em termos físicos” e assumiu que a capacidade física é o ponto-chave para o jogo.
A fixo do ACD O Sótão espera que o jogo possa trazer maior “garra e competitividade” para futuros encontros. No final, Ema deixou um convite aos adeptos: “Convido toda a gente a ver.”
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