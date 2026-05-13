Mais dinheiro por cada medalha nos Jogos Olímpicos, eis o desejo do presidente do COP

À margem da assinatura de um contrato de parceria entre o COP e uma empresa de energia, Fernando Gomes abordou a possível melhoria do prémio de medalha, assente nos 50 mil euros no ouro, 30 mil euros na prata e 20 mil euros no bronze.

“Fizemos chegar às entidades governativas uma proposta, no sentido de melhorar os valores que estão atribuídos. Acho que a valorização do que o atleta representa e transmite, para a imagem do próprio país e no esforço que envolve nas diversas competições, merecerá um reforço muito mais significativo. Estamos à espera que haja essa análise e que haja o reconhecimento acrescido ao esforço”, vincou.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) apresentou ao Governo uma proposta para melhorar os valores atribuídos aos atletas aquando da obtenção de medalhas em Jogos Olímpicos, disse o presidente do organismo, Fernando Gomes.

Além disso, o líder do organismo olímpico assegurou que já foram atribuídas as verbas prometidas pelo Estado, que aumentou em 30%, para Los Angeles2028, o financiamento para a preparação olímpica, em relação ao ciclo para Paris2024.

“A decisão do Conselho de Ministros foi concretizada. O dinheiro chegou ao COP e foi distribuído pelos atletas, treinadores e federações na sua preparação olímpica. Podemos até dizer que é sempre insuficiente, mas, face à realidade do nosso país e do ciclo anterior, o nível tem sido significativamente maior e não é por essa razão que deixará de haver uma melhor preparação para atingir mais resultados”, frisou.

Relativamente a essa ‘bazuca’ de 65 milhões de euros do Governo, Fernando Gomes apontou, sobretudo, à renovação dos centros de alto rendimento, ao apoio a clubes na melhoria das instalações desportivas e ainda à investigação científica.

“Todos esses programas estão em curso, em processo de candidatura e fase final de avaliação. O dinheiro tem chegado aos destinatários e continuará a chegar, dentro da promessa e cumprimentos do contrato-programa assinado”, salientou.

O COP renovou a parceria com uma empresa multienergética, para reforçar o compromisso conjunto com o desenvolvimento do desporto nacional e do apoio a atletas no percurso rumo aos próximos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028.