- Bola Branca 12h44
- 14 mai, 2026
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Ciclismo
Ballerini ganha ao sprint, Eulálio mantém a rosa no Giro
14 mai, 2026 - 16:47
Queda nos metros finais apanhou António Morgado.
O italiano Davide Ballerini (Astana) venceu a sexta etapa da Volta a Itália em bicicleta. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) mantém a liderança.
A etapa entre Paestum e Naples foi decidida ao sprint. Uma queda nos metros finais afetou oito ciclistas, incluindo o português António Morgado (UAE).
Na geral mantêm-se as distâncias. Eulálio tem 2m51s de vantagem para Igor Arrieta (UAE Emirates) e 6m22s sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o grande favorito à vitória final.
Esta sexta-feira chega o primeiro teste sério: a etapa termina com a subida ao Blockhaus, uma contagem de primeira categoria. Os últimos 13,4 quilómetros têm uma média de 8,5% de inclinação.
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