Basquetebol

Benfica é tricampeã de basquetebol feminino

14 mai, 2026 - 22:44

Eliminatória foi decidida na negra.

O Benfica derrotou a Quinta dos Lombos, por 77-67, na negra da final do campeonato feminino de basquetebol e sagrou-se tricampeão nacional.

As encarnadas tiveram mais eficácia exterior e menos perdas de bola.

No quinto e último jogo da final do playoff, a equipa da Luz já vencia ao intervalo por 42-26.

No segundo tempo, a equipa da casa reagiu e ganhou o quarto parcial (22-15), mas já era tarde.

A poste norte-americana Schaquilla Nunn, do Benfica, foi a MVP da finalíssima com 18 pontos e 11 ressaltos.

As duas equipas estavam empatadas 2-2 na final até à partida desta quinta-feira.
Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Como se vive fora da rede elétrica?

