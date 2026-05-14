Benfica é tricampeã de basquetebol feminino
14 mai, 2026 - 22:44
Eliminatória foi decidida na negra.
O Benfica derrotou a Quinta dos Lombos, por 77-67, na negra da final do campeonato feminino de basquetebol e sagrou-se tricampeão nacional.
As encarnadas tiveram mais eficácia exterior e menos perdas de bola.
No quinto e último jogo da final do playoff, a equipa da Luz já vencia ao intervalo por 42-26.
No segundo tempo, a equipa da casa reagiu e ganhou o quarto parcial (22-15), mas já era tarde.
A poste norte-americana Schaquilla Nunn, do Benfica, foi a MVP da finalíssima com 18 pontos e 11 ressaltos.
