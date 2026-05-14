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Jovem da UAE é o primeiro líder da Volta a Portugal do Futuro

14 mai, 2026 - 19:00 • Lusa

Boldyrev ganhou a etapa com 41 segundos de vantagem sobre a concorrência.

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O ciclista russo Matvei Boldyrev é o primeiro líder da 33ª Volta a Portugal do Futuro, após ganhar isolado a primeira etapa, com chegada a Oleiros, na qual o português Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) foi terceiro.

O corredor da equipa de formação da UAE Emirates, de apenas 18 anos, cumpriu isolado os 145,3 quilómetros entre Abrantes e Oleiros, em 3:46.05 horas, deixando o seu colega espanhol Jaime Torres a 41 segundos.

Numa jornada que incluiu uma contagem de primeira categoria no Parque Eólico de Oleiros, Rúben Rodrigues foi o melhor português, na terceira posição, a 49 segundos do vencedor, com um primeiro grupo de perseguidores a chegar 01.37 minutos depois de Boldyrev.

Graças a bonificações somadas durante a etapa, o russo da UAE Emirates Gen Z lidera com 48 segundos de vantagem sobre Torres, com Rodrigues a fechar o pódio, a 57.

Na sexta-feira, a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro vai ligar Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera, ao longo de 142,6 quilómetros de permanente sobe e desce.

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