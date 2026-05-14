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Paulo Jorge Pereira nega "completamente" que seleção de andebol seja "Costa-dependente"

14 mai, 2026 - 15:06 • Carlos Calaveiras

Selecionador de andebol não nega a qualidade dos irmãos Francisco e Martim Costa, contudo, prefere destacar a equipa.

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Paulo Jorge Pereira rejeita com veemência a ideia de uma suposta dependência da seleção portuguesa de andebol dos irmãos Francisco e Martim Costa.

Em entrevista à Renascença, publicada esta quinta-feira, o selecionador reconhece que os irmãos Costa tendem a destacar-se porque "são impressionantes a jogar andebol". Contudo, sublinha que "é fundamental que as coisas seja vistas sempre em torno (...) de uma equipa".

"Eu recuso completamente essa questão da 'Costa-dependência'. Agora, a verdade é que são jogadores de grande valor, mas, muitas vezes eles não estão e nós conseguimos qualificar. Claro, quando eles estão, o nosso rendimento ainda pode ser maior. Eles fazem coisas de outro mundo ao jogar andebol. Eu não gosto muito de individualizar, porque (...) se começamos a ver uma equipa como os jogadores A, B ou C, e um conjunto de jogadores é um conjunto de jogadores. Uma equipa é uma equipa. É muito mais valiosa", afirma.

Para Paulo Jorge Pereira, "cada um tem o seu papel dentro da equipa e cada um é importante".

"Ninguém é invisível. É por aqui que nós vamos. Agora, claro, há sempre alguns atletas que, em determinados momentos, se destacam mais do que outros, mas não dependemos de ninguém… nem do treinador. Não dependemos de ninguém, nem do treinador", reforça.

Portugal ou Alemanha?

Já sobre a possibilidade de os irmãos Costa saírem do Sporting no final desta época, rumo a um clube alemão, o selecionador apresenta os prós e os contras.

"Há uma vantagem em jogar na Bundesliga, porque é o melhor campeonato do mundo, é o campeonato mais exigente, com maior visibilidade", assume. Por outro lado, "é um campeonato em que, hoje em dia, discute-se muito a questão do número de jogos que os atletas (...) fazem por ano".

"Eles jogam até entre Natal e a passagem de ano porque têm uma visão muito mercantilista da coisa. O ano passado, por exemplo, houve uma imensa onda de lesões na Bundesliga, porque é uma brutalidade a quantidade de jogos a que são submetidos", acrescenta.

Ao selecionador, só interessa "que todos se sintam bem onde estão e nas escolhas que fazem, porque o estarem felizes já é fantástico".

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